男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援

2017-02-25 18:46

［記者黃旭磊／高雄報導］1名男子不明原因於傍晚5點許爬上左營果貿社區20樓，警消派雲梯及消防車到場。左營消防分隊表示，這名男子仍在屋頂，女友已到場勸救，詳細情形仍待進一步回報。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影音