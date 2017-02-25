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男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援
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男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援

2017-02-25  18:46

［記者黃旭磊／高雄報導］1名男子不明原因於傍晚5點許爬上左營果貿社區20樓，警消派雲梯及消防車到場。左營消防分隊表示，這名男子仍在屋頂，女友已到場勸救，詳細情形仍待進一步回報。

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  • 男子不明原因爬上左營果貿社區20樓。（記者黃旭磊翻攝）

    男子不明原因爬上左營果貿社區20樓。（記者黃旭磊翻攝）

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