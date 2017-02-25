還好有警察！找到迷途老人 緊急送醫救回一命

2017-02-25 17:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕謝謝波麗士大人！不只是找到迷途老人，還發現老人有中風徵兆，立刻送醫救回一命！

彰化縣和美警分局大霞派出所長林春發表示，本月20日接獲民眾報案有迷途老人，員警蔡鍾霖、陳逸華立即出動尋找，果然發現有許姓老翁的下落，並聯絡老人的家屬，由於家屬都在外地，無法馬上趕回，員警決定把老人載回家中。

警方表示，當員警要把老翁用警車載回家的途中，發現老翁突然之間都不對勁，呼吸急促、無法言語、臉色異常，雙手緊握水瓶發抖，員警研判情況不對，馬上就近送往和美道周醫院急診，醫院初診認為許翁血壓不斷飆高，出現中風徵兆，建議轉診，便通報消防隊派遣救護車，轉送彰濱秀傳醫院急救，搶救後已經脫離險境。

許翁家屬對於波麗士大人感謝不已，因為老翁當天一早就步行出門，被警察發現時已經離家有6、7公里，還好有熱心民眾通報，線上警察隨即找到老翁，並發現老翁健康出現異狀送醫，把握黃金時間救回一命。