宜蘭警查獲家族式毒咖啡工廠 母子3人落網
2017-02-25 17:11
警方起出100包毒咖啡。（記者江志雄攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局今天查獲家族式毒咖啡工廠，主嫌林姓男子負責進貨包裝，母親、弟弟當助手，警方起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡，警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
宜蘭縣警局經過一個多月跟監，發現員山鄉一處民宅，常有毒品人口進出，循線查出是處家族式販毒集團，有毒品、傷害前科的29歲林姓男子是集團主嫌，他負責進貨在家裡加工分裝，53歲母親、27歲弟弟也在家幫忙。
警方今天到林宅搜索，帶回林姓母子3人、3名購毒男子共6人，查到100包毒咖啡、11小包K他命、帳冊、毒品包裝封口機、贓款，毒咖啡每包毛重5到10公克，售價1000元，嫌犯平時作風低調，以老顧客為主，林姓主嫌供稱，毒咖啡供自己食用，與母親、胞弟無關。
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