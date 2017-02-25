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宜蘭警查獲家族式毒咖啡工廠 母子3人落網

警方起出100包毒咖啡。（記者江志雄攝）

2017-02-25  17:11

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局今天查獲家族式毒咖啡工廠，主嫌林姓男子負責進貨包裝，母親、弟弟當助手，警方起出100包摻雜K他命、一粒眠的毒咖啡，警訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

宜蘭縣警局經過一個多月跟監，發現員山鄉一處民宅，常有毒品人口進出，循線查出是處家族式販毒集團，有毒品、傷害前科的29歲林姓男子是集團主嫌，他負責進貨在家裡加工分裝，53歲母親、27歲弟弟也在家幫忙。

警方今天到林宅搜索，帶回林姓母子3人、3名購毒男子共6人，查到100包毒咖啡、11小包K他命、帳冊、毒品包裝封口機、贓款，毒咖啡每包毛重5到10公克，售價1000元，嫌犯平時作風低調，以老顧客為主，林姓主嫌供稱，毒咖啡供自己食用，與母親、胞弟無關。

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  • 宜蘭縣警局查獲林姓男子（中）為首的家族式製毒工廠。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣警局查獲林姓男子（中）為首的家族式製毒工廠。（記者江志雄攝）

  • 林姓主嫌母親也涉案。（記者江志雄攝）

    林姓主嫌母親也涉案。（記者江志雄攝）

  • 製毒器具。（記者江志雄攝）

    製毒器具。（記者江志雄攝）

  • 帳冊與贓款。（記者江志雄攝）

    帳冊與贓款。（記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 毒咖啡 毒品 毒品危害防制條例
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標題：宜蘭警查獲家族式毒咖啡工廠 母子3人落網


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