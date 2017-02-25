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火車車窗成「照妖鏡」 揪出越籍偷拍狼

2017-02-25  16:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］21歲潘姓越籍勞工去年6月19日下午3點多，與同鄉友人在桃園車站月台候車，潘男見前方17歲林姓少女穿著短裙，竟將手機刻意放低，伸至少女短裙下方偷拍私密處，此時火車正好進站，少女瞥見車窗映出的景象，懷疑自己遭到偷拍並告知媽媽，報警在車上找到潘男，手機裡發現2張偷拍照，桃園地院法官審結依妨害秘密罪，判處潘男拘役40天，如易科罰金以1000元折算一日。

判決指出，潘男當時在桃園車站第2月台第5候車處等車，偷拍少女裙底風光得逞後，立即透過臉書將2張照片分享給一起等車的同鄉友人，少女從正好進站的火車車窗，瞥見後方有名外籍勞工刻意將手機壓低，手機螢幕顯示為拍攝模式，當下她沒有立即確認，上車後懷疑自己遭到偷拍才告知媽媽，憑著從車窗看到的男子特徵，與媽媽在車廂中先行找到潘男同鄉後報案，警方在他的手機找到2張偷拍照，潘男同鄉供出照片是潘男所傳。

潘男坦承一時衝動犯下偷拍行徑，被查扣的手機確實有2張偷拍照，月台監視器也拍到潘男犯案過程，法官審結依妨害秘密罪判處他拘役40天。

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  • 潘男坦承偷拍少女裙底風光，桃園地院法官依妨害秘密罪判處他拘役40天。（記者鄭淑婷攝）

    潘男坦承偷拍少女裙底風光，桃園地院法官依妨害秘密罪判處他拘役40天。（記者鄭淑婷攝）

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