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228連假警政署動員警力 執行擴大稽查大客車

2017-02-25  16:51

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是228連續假期，警政署動員各地方警察機關396名警力、出勤66次，配合交通部公路總局、觀光局及勞動檢查單位，在國道休息區及主要風景區出入口等擴大稽查大客車，除配合執行大客車安全裝置、駕駛與導遊資格及替代駕駛等項目查核外，警政署也將就酒後駕駛等重大交通違規項目加強取締。

警政署呼籲，大客車駕駛於連假期間應遵守下列規定，共同維護交通順暢與安全： 一、請遵守現場監警聯合稽查人員指揮與管制。 二、請遵守交通規則，勿酒後駕車。三、勿疲勞駕駛，保障乘客安全。 四、勿任意變換車道，以維行車安全。 五、隨時收聽警廣，掌握路況及各項管制措施。

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