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苗栗泰安鄉鐵皮屋火警 溫泉飯店員工成焦屍

2017-02-25  16:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉25日下午約2點時發生一起住宅火警，一處住宅的二樓鐵皮屋起火，約20坪大的空間全部燒毀，消防人員撲滅火勢後發現一具焦屍，發現是附近一間溫泉飯店員工，為49歲龔姓男子，警方詢問龔男同事發現，當時龔男是中午時間回公司提供的宿舍休息，不料發生意外，警方和消防局正進一步調查起火原因。

苗栗縣泰安鄉25日下午約2點時發生一起住宅火警，一處住宅的二樓鐵皮屋起火，約20坪大的空間全部燒毀，消防人員撲滅火勢後發現一具焦屍，發現是附近一間溫泉飯店員工，為49歲龔姓男子，龔男同事表示當時龔男是中午時間回宿舍休息，不料發生意外，警方和消防局正進一步調查起火原因。目前初步調查，死者已婚，生活單純，將了解其他相關訊息。

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  • 苗栗泰安鄉鐵皮屋火警，男子成焦屍。（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗泰安鄉鐵皮屋火警，男子成焦屍。（記者蔡政珉翻攝）

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