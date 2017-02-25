晶華酒店下午4時30分 將恢復正常供電

2017-02-25 16:13

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日凌晨晶華酒店發生火警事件，造成正規供電系統中斷長達逾14小時，下午4時30分將恢復正常供電和營運。

據了解，晶華酒店在火災發生後，僅以緊急備用電力系統支應各樓層空調、緊急照明等必需公共設施電力。

至於位在地下室的地下室精品商店、餐廳等，因被火災、煙薰和水漬波及，現仍在整理中無法恢復正常營業。