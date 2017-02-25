無三不成禮？ 通緝犯3度栽在同一警察手上

2017-02-25 16:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕「怎麼又是你！ 」余姓通緝犯躲文化中心避寒，悠閒在閱覽室看報紙，未料看著、看著，竟聽到有叫他名字，抬頭一看，愣住大嘆，「已連續3次栽在你手上！」

48歲余姓男子去年兩度被基隆地檢署通緝，今年再度因傷害罪嫌遭法院通緝。

基隆市警一分局南榮路派出所警員陳明輝去年2度都逮到余歸案。

陳員昨天查出余又被通緝，趁巡邏時，與巡佐潘世熊前往余藏匿處尋找。

由於昨天氣溫驟降，又下著大雨，余未在前兩次被抓的地點出現，陳員突然想起余先前落網時曾說過，有空會到基隆市文化中心看書。

陳員抱著姑且一試的心態前往找尋，果然在文化中心三樓閱覽室，發現一張熟悉的臉孔正在看報紙。

陳員上前低聲叫余的名字，余抬頭一看，見陳員與另名警察就站在眼前，嚇一大跳，無奈地起身放下報紙，跟2警回派出所後遭遞解歸案。