打擊詐騙 小黃司機檢舉查獲車手獎1萬元
2017-02-25 15:56
〔記者何宗翰／台中報導〕你看得出誰是詐騙車手嗎？烏日警分局發現，詐欺車手大都搭乘計程車取款，希望透過計程車司機，一旦發現可疑嫌犯立即打電話舉報，若因此查獲車手，可獲得獎金1萬元整，賺外快兼做公益，今天到烏日高鐵站區進行宣導，希望全台中市的計程車司機一起共襄盛舉，共同打擊犯罪。
詐欺車手怎麼認？烏日警分局表示，車手通常16到20歲的年輕族群居多，年紀輕輕即穿戴名牌，看似學生樣、上課期間卻在外遊蕩，手持舊式手機而非智慧型手機，且不斷與人聯繫談到錢，下車地點附近有多處便利商店、金融機構提款處，且地點較偏遠隱密，有以上特徵，就很有可能是詐騙車手，可立即撥打110電話或烏日分局電話04-23381448檢舉。
「見可疑就拿起電話試試手氣吧！」烏日分局表示，近日開始於高鐵站區向排班的計程車司機加強宣導，並針對烏日高鐵站區計程車招呼站，編排便衣蒐證暨巡守警力，協助制服佐警查抄側錄疑似車手的對象，也期望全台中市的計程車司機都能一起共襄盛舉，如果因此查獲車手，即可獲得1萬元優渥獎金。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 移工悲歌／來台淪黑工14年 日操15小時無人問
- 嘗過警方這一招 毒蟲呼喊：再也不敢咬舌自殺
- 臉書加個好友 近千萬被「詐」飛
- 23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 年改違信賴保護？學者：公平與永續才是信賴利益
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 【深藍色心境】不懂女生
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 洪秀柱提醒年輕人 別染上藍營醬缸文化
- 連開16小時腦溢血 司機疑過勞死
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 《謠言終結站》吃老薑可清肺？ 醫︰不如多吃彩色蔬菜
- 說清楚「兩顆子彈」 詹啟賢重申報告中常會留紀錄
- 中科院發展無人水上載具 可成無人攻擊艦、偵搜艦
- 中國老兵赴京請願慘遭攔截 多人被打下落不明
- 致青春！ 《惡作劇之吻》一張照讓網友瘋狂
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
- 安全生活不可不知 老舊熱水器自爆是這原因
- 為戲落髮！唐嫣短髮超減齡美翻天
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 「民族救星」下架 興大銅像換湯惠蓀
- 全輝龍移訓神戶 僅胡金龍「薪」定
- 台灣F16升級棚廠啟用 將大幅提升空軍戰力
- 千金小姐好壞 浪撲死會男
- 李逸洋、陳慈陽人事案 立院通過
- NBA》史上最爽浪人？ 2球隊砸9.3億將他解雇
- 《清境農場至翠峰路段》假日大遊覽車 台14甲線仍禁行
- 紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
- 竹東河濱公園 2000株櫻花下週盛開
- 今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨
- 恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」
- 自由廣場》去台灣話的台灣化？
- 合歡山公路26K土石崩塌 交通一度中斷
- NBA》太陽錯失關鍵罰球 延長賽不敵公牛
- 「外鄉女」開拍 取景基市府員工宿舍
- 烘焙坊離職學生轉飯店實習 業者稱讚工作態度良好
- 2/25重要財經新聞一覽
- 大推台南資料開放平台 他臉書po文給予肯定
- 自由談》沒有信賴，何來保護？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：打擊詐騙 小黃司機檢舉查獲車手獎1萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分