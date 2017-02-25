打擊詐騙 小黃司機檢舉查獲車手獎1萬元

2017-02-25 15:56

〔記者何宗翰／台中報導〕你看得出誰是詐騙車手嗎？烏日警分局發現，詐欺車手大都搭乘計程車取款，希望透過計程車司機，一旦發現可疑嫌犯立即打電話舉報，若因此查獲車手，可獲得獎金1萬元整，賺外快兼做公益，今天到烏日高鐵站區進行宣導，希望全台中市的計程車司機一起共襄盛舉，共同打擊犯罪。

詐欺車手怎麼認？烏日警分局表示，車手通常16到20歲的年輕族群居多，年紀輕輕即穿戴名牌，看似學生樣、上課期間卻在外遊蕩，手持舊式手機而非智慧型手機，且不斷與人聯繫談到錢，下車地點附近有多處便利商店、金融機構提款處，且地點較偏遠隱密，有以上特徵，就很有可能是詐騙車手，可立即撥打110電話或烏日分局電話04-23381448檢舉。

「見可疑就拿起電話試試手氣吧！」烏日分局表示，近日開始於高鐵站區向排班的計程車司機加強宣導，並針對烏日高鐵站區計程車招呼站，編排便衣蒐證暨巡守警力，協助制服佐警查抄側錄疑似車手的對象，也期望全台中市的計程車司機都能一起共襄盛舉，如果因此查獲車手，即可獲得1萬元優渥獎金。

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