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小模大戰兩男開毒趴 昏迷不醒差點叫救護車

2017-02-25  15:55

〔記者陳薏云／新北報導〕中和警分局昨晚實施「全國同步查緝毒品專案行動」，於中和區某汽車旅館內臨檢時，驚見一名24歲蕭姓小模倒臥床上，房內另有26歲郭姓、張姓兩名男子，警方仔細搜查後，發現2級毒品MDMA（搖頭丸）以及第3級毒品k他命，蕭女一度叫不醒，警方正想叫救護車，蕭女即刻恢復意識，不過3人互推，皆稱毒品非自己所有，警方訊後依毒品罪嫌移送，並將持續追查上游。

警方入房臨檢時，蕭女獨自倒臥在床上，張姓男友則呆坐一旁，警方後在廁所發現郭男，神情慌張，並從郭男身上搜出K他命（毛重23.58克），另在房內也搜出搖頭丸（毛重13.16克），警方見蕭女昏迷不醒，本打算叫救護車支援，但後來蕭女自行爬起，供稱是吃了「安眠藥」，但神情恍惚讓警方認為不單純。

警方調查，郭男及張男皆有毒品前科，其中一名還是通緝犯，兩嫌在警方詢問時，都說不清楚毒品來源，更瞎掰毒品是從別的分局領回的，讓警方直呼「真的是語無倫次！」同房的蕭女則堅稱沒有吸食，只是吃了安眠藥就昏睡了，對毒品一概不知。

據了解，蕭女為小有名氣的模特兒，臉書追隨者多達2千多人，也時常PO出參展的性感照片，現在參加毒趴被抓，只能悔不當初。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 中和摩鐵開毒趴的蕭姓小模身材火辣。（記者陳薏云翻攝）

    中和摩鐵開毒趴的蕭姓小模身材火辣。（記者陳薏云翻攝）

  • 郭嫌帶著K他命躲在廁所，被警方查獲。（記者陳薏云翻攝）

    郭嫌帶著K他命躲在廁所，被警方查獲。（記者陳薏云翻攝）

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