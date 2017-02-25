趁雨天偷排？關西水坑溪驚見泡泡水污染
2017-02-25 15:28
新竹縣關西鎮水坑溪今早被人發現覆蓋大量白色泡沫，民眾將矛頭指向附近一家科技公司；縣府環保局已在泡沫區和該科技公司放流口採樣送驗，追查元兇。（記者廖雪茹翻攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮水坑溪今早被人發現覆蓋大量白色泡沫，民眾將矛頭指向附近一家科技公司；縣府環保局獲報派員到場，現場檢驗水質PH值正常，已在泡沫區和該科技公司放流口採樣送驗，追查元兇。
關西鎮民檢舉，鳳山溪支流水坑溪，今早8點多陸續出現大量白色泡沫，順著狹窄的溪床往下游沖刷，綿延逾百公尺長，擔心恐破壞溪流自然生態；由於附近一家科技公司，過去曾有多次污染的不良紀錄，當地居民強烈懷疑又是該公司利用雨天偷偷排放廢污水，十分可惡！
環保局表示，接獲民眾檢舉後，稽查人員趕到水坑溪，現場檢驗水質PH值為6.7，屬正常範圍，隨即往上游追查；除在泡沫區採集水體，也到該科技公司排放口採樣，將檢驗化學需氧量等項目，透過比對分析，確認來源。
環保局表示，水坑溪上游僅3家公司，一家未營業，一家無排放廢水，另一家科技公司則多次被查獲違反水污法，累計已罰逾上百萬元。
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