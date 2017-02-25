騎贓車還違停 囂張賊遭警識破

2017-02-25 15:06

〔記者余衡／新北報導〕21歲曾姓男子，日前騎著偷來的機車載王姓女友到新北市板橋區江子翠捷運站附近吃飯，但他將機車違停店家騎樓，巡邏員警經過時查詢車牌，發現是贓車後在旁埋伏等候車主，沒多久曾男果然現身，警方當場人贓俱獲。

警方調查，有多筆竊盜前科的曾男，上月底就曾在桃園持自製鑰匙行竊機車，騎到沒油後棄置在林口山區。之後他故技重施，又在板橋偷竊另1部機車代步，這回他見捷運站附近停車格已滿，恣意將車違停騎樓下反遭警方查獲。

曾男落網後對於兩件竊案坦言不諱，帶著警方至林口山區尋獲棄置機車，警方訊後將他依竊盜罪移送法辦外。