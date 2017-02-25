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害木工墜樓摔死 設計師判8月要坐牢

2017-02-25  14:51

〔記者項程鎮／台北報導〕室內設計師賴子涵委請拆除工人許振聖，拆掉大樓天井旁圍牆，卻未設立警告標誌，僅鋪薄木板和帆布，導致木工何姓男子從7樓跌落2樓陽台致死，最高法院維持高等法院見解，依業務過失致死罪，各判賴女和許男8月徒刑確定。

判決指出，設計師賴子涵承包秦姓客戶在台北市7樓住宅的室內裝潢工程，103年4月間委請許振聖找人拆除大樓隔間牆，同年月16日，何姓木工到場估價，因賴女遲到，何男獨自進入裝潢工地，沒注意到天井已成空洞，一腳踩空跌落2樓致死。

賴女辯稱自己只負責室內設計，現場不是由她指揮監督；許男則說自己受賴女指揮拆除隔間牆，不是他害木工跌死。高等法院認為，賴女和許男從事室內裝修工作多年，明知拆除天井圍牆可能造成危險，卻沒設置防護措施和警告標誌，各判8月徒刑，被告不服上訴後被最高法院駁回。

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  • 室內設計師賴子涵業務過失致死判8月。（記者項程鎮翻攝自網路）

    室內設計師賴子涵業務過失致死判8月。（記者項程鎮翻攝自網路）

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