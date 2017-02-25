交不出寒假作業 小六生疑遭罰跪擦地
2017-02-25 16:31
〔即時新聞／綜合報導〕 老師這樣做對嗎？新竹縣一名13歲小六生，因家中經濟不佳，沒有相機，交不出寒假作業的「煮菜照片」，疑遭班導師罰「跪在地上」擦地版。校方否認體罰，並稱一切都是溝通上的誤會，已給學生補交作業的機會，但他仍交不出才給予「機會教育」。
據《蘋果日報》報導，男童家中經濟困頓，父母都不在身邊，平日都是由表姊和身體不好的70多歲的阿嬤照顧男童。這次寒假有一個作業，要同學「在家煮一道菜，把每個步驟都用相機拍下來」後，再將照片貼到寒假作業本裡，但男童因家中經濟不好，沒有相機，男童也沒有手機，表姊平日忙上班也無能為力，和班導師溝通後，希望以「文字和畫畫的方式表達」，沒想到班導師竟表示要他「自己想辦法」，一個禮拜後補交不出來就要處罰他。
男童因交不出作業，就這樣被班導師罰，跪在教室擦拭約55坪，2000多格的地板。替男童抱屈的表姊說「表弟第一時間就用畫畫的方式交作業」，且上班的店裡有表弟在店裡寫作業的畫面，「可以調監視器作證」。還表示，校方不但不肯道歉，還曾經到家裡施壓，要他們「別把事情鬧大」。
校方則否認體罰男童，並認為「班導師教學相當認真」，也很照顧男童，這次他因男童逾期未交作業，基於「教育的立場」要求他「學習做家事」，才會要他擦地板，「是教育並非體罰」，至於為何不使用拖把而要跪蹲在地上，校方表示會再深入瞭解。
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