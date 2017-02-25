晶華火警救災羅生門 業者和消防局各有說法

2017-02-25 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市晶華酒店地下精品街，於今日凌晨3時許發生火警，消防人員到場後約1小時撲滅火勢，現在卻傳出當時疑似有飯店員工阻止警消破門，晶華對此澄清並無阻擋；北市消防局則透露，救災時的確有不明人士詢問是否可以不要破門。

據《中央社》報導，晶華酒店表示，警消要破門前員工僅是按照SOP打電話聯絡主管，花費時間不到1分鐘，沒有阻擋救災。消防局也稱沒有到阻擋那麼嚴重，但確實有不知身分的人士希望別破門，不過考量到救人第一，消防員依舊破門灌救。