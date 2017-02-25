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3誘餌3特點 慎防假租屋真詐諞

2017-02-25  14:41

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署「165」反詐專線近期發現的北市「假租屋、真詐騙」集團，經分析手法共具有3項誘餌、3項特點，呼籲有租屋需求的民眾注意，仍應前往瞭解實際屋況，與房東簽約時再行繳交房租及押金，以免假房東收到款項後人間蒸發。

「165」分析此類詐騙有3項誘餌，包括1.房屋照片裝潢精緻且屋況很新。2.租金便宜且均含水電、第四臺、網路、車位、可養寵物。3.地點均在黃金地段：如內湖科學園區、信義區、大安區、中山區等。

3特色包括，1.回信皆使用英文，房東自稱旅居國外無法帶看屋。2.須透過Airbnb先行匯款，房東再從國外將鑰匙交由Airbnb仲介帶看屋。3.均在深夜時段貼租屋訊息，白天時段租屋訊息會關閉，讓民眾在深夜匯款後求助無門，並避免查緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 租屋詐騙特色。（刑事局提供）

    租屋詐騙特色。（刑事局提供）

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