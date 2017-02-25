天冷猝死！好端端躺床上看電視 男突胸痛送醫不治

2017-02-25 13:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕寒流來襲，心血管疾病患者千萬注意保暖！賴姓男子昨晚躺在床上看電視，突感胸痛、吸不到氣，求助睡隔壁房的哥哥；賴雖馬上被消防員送醫，仍在急救後不治。檢警今天上午相驗後，初判心肌梗塞致死。

基隆長庚醫院提醒，心血管疾病患者，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應立即就醫。

此外，若患者發現臉部表情不對稱、雙手無力舉起、口齒不清等症狀可能中風病發，也要儘速就醫。

檢警調查，55歲的賴姓男子靠打零工維生，有洗腎病史；昨晚他獨自一人蓋著棉被，躺在床上看電視。

晚間8時許，賴突然感到胸痛、吸不到空氣，趕緊求助睡在他隔壁的哥哥。

賴的哥哥聞聲趕來時，賴已趴在床上，呼吸急促，他趕緊打119報案。

賴的哥哥說，弟弟昨晚還好端端在床上看電視，怎會感到胸痛後，送醫急救就不治。

檢察官相驗後認定，有洗腎病史的賴，可能因天氣太冷，未做好保暖，引發心肌梗塞，已將遺體發交家屬處理後事。