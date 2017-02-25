醉後一碗滷肉飯 差一步到家GG

2017-02-25 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子在住處獨飲，從晚上一直喝到隔天凌晨，已有醉意的他若是倒頭就睡可能一點事也沒有，問題就出在肚子餓騎車外出吃宵夜，結果買了一碗滷肉飯準備回家，就在距住處不到10公尺途中，因騎車搖晃遇警攔查，酒測值高達0.92毫克被依公共危險罪嫌送辦。

台中市第一分局大誠分駐所警員陳鋐農本月12日凌晨巡經台灣大道時，見前方一名機車騎士嘴叼香菸疾駛內車道，由於機車明顯搖晃，陳員直覺有異立刻上前攔查，果然聞到騎車的51歲張男渾身散發出酒味，此時張男馬上喊冤表示，酒是前一天喝的，絕對不會超標。

未料經實施呼氣測試後，酒測值竟高達0.92毫克，超過法定標準值甚多，張男當場傻眼，隨後才坦承前一晚9時許在家飲酒，喝到凌晨2點後突然肚子餓，原以為酒退了才騎機車外出買滷肉飯，沒想到再幾公尺就到家還被攔，可能年紀大了代謝太慢，測了之後才發現酒精濃度還那麼高，早知道就走路出門。

員警則淡淡表示，喝酒的人從來不會認為自己醉，警方遠遠就看到機車方向燈持續閃爍，加上時而向左、時而靠右，顯然已不能安全駕駛，雖然張男已經快到家，但誰也沒把握轉個彎會發生什麼狀況，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。