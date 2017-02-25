| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉後一碗滷肉飯 差一步到家GG

2017-02-25  13:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子在住處獨飲，從晚上一直喝到隔天凌晨，已有醉意的他若是倒頭就睡可能一點事也沒有，問題就出在肚子餓騎車外出吃宵夜，結果買了一碗滷肉飯準備回家，就在距住處不到10公尺途中，因騎車搖晃遇警攔查，酒測值高達0.92毫克被依公共危險罪嫌送辦。

台中市第一分局大誠分駐所警員陳鋐農本月12日凌晨巡經台灣大道時，見前方一名機車騎士嘴叼香菸疾駛內車道，由於機車明顯搖晃，陳員直覺有異立刻上前攔查，果然聞到騎車的51歲張男渾身散發出酒味，此時張男馬上喊冤表示，酒是前一天喝的，絕對不會超標。

未料經實施呼氣測試後，酒測值竟高達0.92毫克，超過法定標準值甚多，張男當場傻眼，隨後才坦承前一晚9時許在家飲酒，喝到凌晨2點後突然肚子餓，原以為酒退了才騎機車外出買滷肉飯，沒想到再幾公尺就到家還被攔，可能年紀大了代謝太慢，測了之後才發現酒精濃度還那麼高，早知道就走路出門。

員警則淡淡表示，喝酒的人從來不會認為自己醉，警方遠遠就看到機車方向燈持續閃爍，加上時而向左、時而靠右，顯然已不能安全駕駛，雖然張男已經快到家，但誰也沒把握轉個彎會發生什麼狀況，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

廣告
  • 張男酒後騎車外出買滷肉飯被攔查酒測。（記者許國楨翻攝）

    張男酒後騎車外出買滷肉飯被攔查酒測。（記者許國楨翻攝）

  • 結果酒測值高達0.92毫克。（記者許國楨翻攝）

    結果酒測值高達0.92毫克。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：醉後一碗滷肉飯 差一步到家GG


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.