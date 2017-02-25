攔查不停 警駕車猛撞逮毒蟲
2017-02-25 13:31
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名37歲李姓男子今晨2時許載著33歲的楊姓男子行經龍門路274巷口時，因形跡可疑遭巡邏員警攔查，沒想到李男攔查不停，反倒加速逃逸，警方緊急出動快打部隊攔截，最後在台北橋下用警車猛撞李男車身，強制他們停車，並在車上查到近700公克的安非他命，將2人帶回偵辦。
警方表示，李男拒絕盤查加速逃逸，先左轉龍門路接著右轉環河路，往台北橋方向行駛，最後以撞李男車身才將他們攔下，在李男車上查到一大包共688.2公克的安非他命，3公克的海洛因毒品。
李男向警方供稱，因為楊男向他說「我身上有毒品」，李男擔心遭逮，才會攔查不停，加速逃逸，表示毒品都是楊男所有，否認持有毒品，警方訊後依毒品等罪嫌將2人送辦。
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