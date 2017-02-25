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通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲

2017-02-25  13:21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕林姓通緝犯為逃避警方追緝，躲避在嘉義縣番路鄉山區民宿「以工換宿」，還異想天開準備種植大麻意圖牟利，結果逃不過警方法眼，水上警分局偵查隊昨天持搜索票查扣大麻種子300餘顆、自製K他命捲菸等相關證物，訊後，今天依違反毒品危害防制條例，將林嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，75年次有毒品前科的林姓嫌犯，是詐欺與侵占通緝犯，為躲避警方查緝，以工作換取食宿方式，藏身於山區民宿，但因施用毒品所費不貲，因此心生歹念，購進大麻種子準備種植，再製成大麻菸牟利。

林嫌供稱，所購入之大麻種子，尚在研究相關種植技術，就被警方查獲。

民宿主人則慶幸警方及時破獲，否則如果林嫌偷偷種植再被查獲，自己可能被牽連。

警方表示，近年來台灣檢警多次查獲嫌犯利用山區植物茂盛掩護，或於住家利用紫光燈、電風扇、暖爐等設備，栽種大麻、製造大麻毒品，由於大麻在台灣屬第二級毒品，意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑；刑期不輕，呼籲民眾不要心存僥倖，否則被捕吃牢飯就後悔莫及。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 林姓通緝犯藏身風景優美的民宿。（記者蔡宗勳翻攝）

    林姓通緝犯藏身風景優美的民宿。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 林姓通緝犯購買大麻種子準備種植。（記者蔡宗勳翻攝）

    林姓通緝犯購買大麻種子準備種植。（記者蔡宗勳翻攝）

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標題：通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲


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