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「怎麼又是你」2男假車禍詐違規騎士

2017-02-25  12:29

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市22歲的謝姓男子與36歲的馬姓男子涉嫌在新莊新泰路的單行道巷弄以製造假車禍，訛騙違規騎士，騙得高額賠償金，但次數過於頻繁，引起警方懷疑，經過調查後確定兩人涉嫌詐騙，昨天下午持搜索票及拘票，將2人逮捕，訊後依法送辦。

警方調查，2男鎖定新莊新泰路150巷單行道，自今年1月起至少製造超過5起假車禍，兩人全身穿著重機防護裝備，到該單行巷道埋伏，以一人在巷口附近埋伏，鎖定違規的女駕駛，一旦發現目標逆向進入巷內，就會輪流以手機或通訊軟體，聯繫在巷中的另一人伺機順向駛出，製造車禍，再利用騎士違規自覺理虧，想息事寧人的心理，騙取賠償費用。

警方表示，謝男本月14日在該巷內與一名李姓女騎士發生車禍，警方處理時察覺有異，發現謝男不久前也在該處發生車禍，清查後發現該處的車禍多與謝、馬等二男有關，警方持續調查，調閱監視器及分析比對相關證物，發現2人一個月來在該處發生至少5起車禍，涉嫌詐欺。

昨日晚間新莊警方持搜索票及拘票到2人家中搜索，發現手機內還存有通報、涉案的訊息，將2人帶回偵訊，訊後依詐欺、毀損、傷害等罪嫌送辦。

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  • ２名男子分工，在單行道內與違規騎士發生假車禍，詐取賠償金。（記者王宣晴翻攝）

    ２名男子分工，在單行道內與違規騎士發生假車禍，詐取賠償金。（記者王宣晴翻攝）

  • ２名男子分工，在單行道內與違規騎士發生假車禍，詐取賠償金。（記者王宣晴翻攝）

    ２名男子分工，在單行道內與違規騎士發生假車禍，詐取賠償金。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方查到2人涉案的對話紀錄。（記者王宣晴翻攝）

    警方查到2人涉案的對話紀錄。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方查到2人涉案的對話紀錄。（記者王宣晴翻攝）

    警方查到2人涉案的對話紀錄。（記者王宣晴翻攝）

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