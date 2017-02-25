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這個無良老闆太可惡 帶頭騙人頭帳戶賣詐團牟利

2017-02-25  12:45

〔記者許國楨／台中報導〕曾因詐欺案入監服刑的黃姓男子，出獄後又重操舊業，為了取得人頭帳戶，先成立公司騙取新進員工帳戶，再轉賣詐團牟利，有員工帳戶因此被列為警示，質問時竟又被黃嫌利誘遊說成為共犯，對外一起騙取人頭帳戶，警方前天循線逮捕黃嫌及5名員工，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

警方調查指出，由於近年來人頭帳戶取得不易加上易遭凍結，「存活率」不高，詐團又有新技倆，曾因詐欺案入監服刑、綽號「老闆」的38歲黃嫌，出獄後貪圖詐欺工作的高報酬，決定重操舊業，去年5月開始在北屯區經營檳榔攤、中古車買賣及信用貸款公司做為幌子，實際上卻掛羊頭賣狗肉幹起收簿子（人頭帳戶）的勾當。

黃嫌先假借徵才之名，招攬不知情新進員工，以日後申辦貸款須活絡金融帳戶為由，騙取至少5名員工交付銀行存摺、提款卡，再賣給配合的詐騙集團做為人頭帳戶，提供給被害人匯款行騙，有員工帳戶因此被列為警示，收到警方通知涉及詐欺時，才驚覺被老闆騙了。

未料黃嫌竟以話術安撫被騙員工，再以員工每騙取一個人頭帳戶，可領取5千元「獎金」的利誘方式遊說，繼續對外向急需信貸現金的不知情民眾騙取帳戶，供其繼續供應給上游詐團，原是被害人的員工反都成為共犯。

台中市第六分局偵查隊獲報後，報請檢察官指揮偵辦，經長期蒐證，見時機成熟，前天循線逮捕黃嫌及5名員工，起出被害人提款卡、存摺等相關證物，初估透過黃嫌取得人頭帳戶的上游詐團，詐騙金流高達3000萬台幣，訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

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  • 警方逮捕專收簿子（人頭帳戶）再轉賣詐團牟利的黃嫌。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕專收簿子（人頭帳戶）再轉賣詐團牟利的黃嫌。（記者許國楨翻攝）

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