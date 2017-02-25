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街頭上演頭文字D！ 女子失控自撞橋頭車毀

2017-02-25  12:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓女子今上午駕車沿基隆市信一路往市區，左轉喜豬橋時，疑車速過快，失控撞及喜豬橋頭後，反彈回路中央，致保桿掉落、雙前座2顆安全氣囊爆開，還好楊女未受傷。

警方調查，30多歲的楊姓女子今天上午8時30分，駕車沿基隆市信一路往市區方向行駛。

楊女的車在左轉喜豬橋時，車體失控甩尾，在撞及橋頭後，反彈回車道上。

警消趕抵發現楊女已走出車外，但前座2顆安全氣囊均已爆開，楊女的前保桿則掉落現場。

楊女告訴警方，左轉喜豬橋時，車速太快，無法操控車子左轉不回來，車子往右偏移才會撞到喜豬橋頭，再反彈回車道上。

信六路派出所副所長陳明勝指出，楊女車子失控時，同向車輛不多，也未造成車輛回堵；楊女也很快找來吊車將車子脫離現場。

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  • 楊姓女子今天上午駕車，失控自撞基隆市喜豬橋頭，反彈回車道上，前座2顆安全氣囊爆開。（記者林嘉東翻攝）

    楊姓女子今天上午駕車，失控自撞基隆市喜豬橋頭，反彈回車道上，前座2顆安全氣囊爆開。（記者林嘉東翻攝）

  • 楊姓女子今天上午駕車，失控自撞基隆市喜豬橋頭，反彈回車道上，前座2顆安全氣囊爆開。（記者林嘉東翻攝）

    楊姓女子今天上午駕車，失控自撞基隆市喜豬橋頭，反彈回車道上，前座2顆安全氣囊爆開。（記者林嘉東翻攝）

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