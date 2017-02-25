晶華飯店地下街火災 竟有人阻止消防員破門

2017-02-25 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！台北市五星級晶華酒店地下街今日凌晨3時許發生火災，其中香奈兒精品店內充滿濃煙，消防人員到場後準備要破門灌救時，卻有疑似酒店員工的人前來阻止，聲稱已聯絡相關人員過來開門。消防員在等待一陣後，察覺濃煙開始影響到上層房客，因此決定不再等人直接破門撲滅火勢。

據《蘋果日報》報導，消防隊在火災熄滅後勘查現場，確認起火點是地下一樓香奈兒精品店的管道間，在這個3坪大的空間中有雜物悶燒進而造成濃煙密布，並使得飯店疏散全數旅客。

晶華地下精品街的其他商家，也因為濃煙而被燻黑，幸好消防隊當時破門得早，讓火勢沒有造成進一步的損失，之後尚待警方與建管處調查，再研議是否需要開罰。