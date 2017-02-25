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從年輕就販毒至今 北部知名毒品盤商被抄
2017-02-25 11:00
〔記者邱俊福／台北報導〕6旬男子林志勇，自年輕販毒至今，因毒品質量好、銷售快，成為業界北部知名盤商，北市警大安分局羅斯福路派出所據報長期蒐證，今天宣布搗破，逮捕林嫌與3名毒蟲到案，起獲海洛因、安非他命、大麻等各式毒品，還查扣分裝使用的一具毒品研磨機。
警方說，林嫌從年輕染上毒品後，從事販毒不法勾當，因經營時間長，且品質好，北部頗為知名。警訊時，林嫌則表示毒品為15萬元購得，都是自己使用，否認販賣，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送檢方偵辦並擴大追查毒品流向暨販毒網絡。
警方是昨晚前往北市德惠街的林嫌住處搜查，當場逮捕林嫌與同住的周姓、楊姓毒鴛鴦與1名張姓毒蟲，現場起獲海洛因 、大麻、安非他命，以及磅秤、毒針筒、吸食器等大批贓證物。
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