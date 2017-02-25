警扮怪叔叔入侵校園 北市雙蓮校安模擬逼真上演

2017-02-25 11:03

［記者陳恩惠／台北報導］台北市的北投、內湖及台南接連發生過社會矚目的兒童安全事件，人心惶惶如驚弓之鳥，為了強化校園及學童對於突發事件的應變能力，北市警大同分局對校園安全更嚴加檢視，特別與轄內雙蓮國小配合，實施演練「怪叔叔入侵校園」事故，教導學童「快跑、大聲呼救」及簡易防身術，校園建置的紅外線警報系統即時通知警方前來逮捕怪叔叔。

大同分局寧夏所巡佐張朝昇、警員黃韋錡、林志信，前往北市雙蓮國小示範簡易防身術，提醒學童在校園內或上下學途中應避免落單，發現可疑人士應隨時報告老師；遇到疑似歹徒跟蹤或靠近時，應俟機往人潮聚集處脫逃、求救…等，提升學童對於「危險」的識別能力，以及應變與處置方法。

警方說，北市國小校園皆裝設有「紅外線警報系統」亦級電子圍籬，監視器監控異常情形，一旦有怪叔叔入侵，觸犯紅外線發出警示聲，連結至校警室監視系統，即時啟動報警機制，轄內各個派出所隨即出動到校園查看。

演練由警員林志信扮成歹徒，身穿迷彩褲、戴口罩的怪叔叔翻牆侵入校內，觸動電子圍籬，學校透過監視器畫面發現異狀，廣播提醒並啟動緊急應變措施，學童集合躲藏於教室內，緊閉門窗避免歹徒侵犯，校園應變團搜尋掌握歹徒藏匿處所，由老師組成的校園應變團，搜尋掌握歹徒藏匿處所，同時通知警方，在3分鐘內趕到場，制伏並逮捕怪叔叔，演練逼真，贏得親師生的喝采。

警方再度教育小朋友，萬一有怪叔叔入侵，趕緊逃跑躲教室，同時大聲呼救，若是被挾持，不要激怒歹徒，歹徒身上若沒有武器，可以面對面蹲低，趁機攻擊脆弱部位，記住「跑、叫、蹲、攻擊」4口訣。

大同警方說，預見危機的存在，透過演練強化危機處理能力，才能避免突發事件帶來重大傷害，警方也將持續致力於校園安全維護工作，願與學校共同努力，提供安全友善的校園環境，讓孩子快樂學習、平安長大。