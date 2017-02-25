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酒駕開上人行道 郵局前告示牌撞得連根拔

2017-02-25  09:58

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名23歲劉姓男子，今天清晨3點多疑因酒駕、精神恍惚，在玉山路、中興路口轉彎處，駕車衝上玉山郵局前草地，郵局前廁所告示牌被撞得整根拔起，市消防局德安分隊獲報派員趕抵，只見轎車車頭、側身鈑金全毀，零件四散一地，慘不忍睹。

救護人員到場時，已脫困的劉某呆坐一旁，還請求救護人員不要報警，當救護人員告知警方已到場，他一臉懊悔；經檢視傷口，因安全氣囊爆開、眼鏡破裂，臉部多處撕裂傷，經清洗及包紮傷口，送往台中榮總嘉義分院救治。

警方初步調查劉某涉及酒駕，肇事原因待進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 劉姓男子今清晨疑酒駕，撞上郵局前草地，幸好因造景石頭擋住，未波及郵局。（記者王善嬿翻攝）

    劉姓男子今清晨疑酒駕，撞上郵局前草地，幸好因造景石頭擋住，未波及郵局。（記者王善嬿翻攝）

  • 嘉義市玉山郵局前告示牌被酒駕的劉姓男子駕車撞壞。（記者王善嬿翻攝）

    嘉義市玉山郵局前告示牌被酒駕的劉姓男子駕車撞壞。（記者王善嬿翻攝）

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