酒駕開上人行道 郵局前告示牌撞得連根拔

2017-02-25 09:58

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名23歲劉姓男子，今天清晨3點多疑因酒駕、精神恍惚，在玉山路、中興路口轉彎處，駕車衝上玉山郵局前草地，郵局前廁所告示牌被撞得整根拔起，市消防局德安分隊獲報派員趕抵，只見轎車車頭、側身鈑金全毀，零件四散一地，慘不忍睹。

救護人員到場時，已脫困的劉某呆坐一旁，還請求救護人員不要報警，當救護人員告知警方已到場，他一臉懊悔；經檢視傷口，因安全氣囊爆開、眼鏡破裂，臉部多處撕裂傷，經清洗及包紮傷口，送往台中榮總嘉義分院救治。

警方初步調查劉某涉及酒駕，肇事原因待進一步釐清。

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