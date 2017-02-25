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晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散
2017-02-25 09:54
晶華酒店的地下精品街今晨驚傳火警。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市五星級晶華酒店的地下精品街，今天清晨3點多驚傳火警，飯店也緊急疏散約700名住宿旅客。有媒體報導指出，飯店人員透露，火警造成跳電，因此當時飯店無法進行廣播疏散，須由值班人員引導旅客離開房間。
據《聯合報》報導，不少酒店的房客抱怨，要聞到煙味才知道有火警，根本沒聽到警鈴聲。有晶華酒店內部人士指出，火警造成跳電，因此無法啟動廣播，且無法立即啟動發電機才會反應有些緩慢，但已經盡力疏散。
報導也提到，起火點位於酒店地下1樓香奈兒旁的排風管機房，目前火警損失金額和面積都還在清算，起火原因有待調查。
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