| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散

晶華酒店的地下精品街今晨驚傳火警。（資料照）

2017-02-25  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市五星級晶華酒店的地下精品街，今天清晨3點多驚傳火警，飯店也緊急疏散約700名住宿旅客。有媒體報導指出，飯店人員透露，火警造成跳電，因此當時飯店無法進行廣播疏散，須由值班人員引導旅客離開房間。

據《聯合報》報導，不少酒店的房客抱怨，要聞到煙味才知道有火警，根本沒聽到警鈴聲。有晶華酒店內部人士指出，火警造成跳電，因此無法啟動廣播，且無法立即啟動發電機才會反應有些緩慢，但已經盡力疏散。

報導也提到，起火點位於酒店地下1樓香奈兒旁的排風管機房，目前火警損失金額和面積都還在清算，起火原因有待調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廣播 晶華酒店 火災 火警 跳電
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.