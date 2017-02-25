33歲啃老男討錢不成 住家放鞭炮遭收押

2017-02-25 09:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市1名33歲的吳姓無業男子因向母親索討生活費不成，二度前往楠梓家中，蓄意施放炮竹煙火，現場濃煙瀰漫，險釀成嚴重後果，所幸公寓住戶及早發現報警，由警消人員共同撲滅火勢，警方循線逮捕後，檢方向法院聲請羈押獲准。

警方調查，嫌疑人吳姓無業男（33歲）曾犯下詐欺、恐嚇等案，平時除打零工外，均由母親接濟度日，2月18日傍晚6時返回土庫路家中，向母親索討生活費不成，竟惱羞成怒出言恐嚇，且持炮竹煙火向家門口鞋櫃施放，造成現場煙霧瀰漫，爆炸聲響驚動了同棟住戶，警消人員及時到場撲滅，但吳嫌已趁隙逃離現場。

警方指出，吳男當晚9時時再度返回現場施放炮竹煙火，犯後甚至傳送簡訊恐嚇母親，表示將再度前往，警方據報展開調查，於公寓外圍加派警力不定時巡視，但吳男居無定所，行蹤難以掌握。

警方於2月22日中午趁吳母依吳男指示，在1家超商前欲交付金錢，員警埋伏一旁，一見吳嫌出現後，立即上前壓制逮捕，依違反公共危險罪（放火罪）、恐嚇取財罪及違反保護令的現行犯逮捕。

警方指出，吳男患有中度精神疾病，情緒極度不穩，曾多次違反保護令，經常向家中年邁雙親索取金錢花用，如索討不成即有暴力行為，已有多次家暴及送醫等紀錄在案，實為社區頭痛人物。

警方將吳男移送橋頭地檢署偵辦，並考量吳男有反覆實施家暴及公共危險之虞，據以請檢察官向法院聲請羈押，並經法院裁准羈押。