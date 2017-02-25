嘗過警方這一招 毒蟲呼喊：再也不敢咬舌自殺

2017-02-25 07:13

〔記者王捷／台南報導〕因吸毒遭通緝的林姓男子，今凌晨0時許行經台南市中西區民權路一帶時，被市警二分局民權所警員發現身分，警員跟著林男追進飯店，約4坪大的房間卻擠了林男與另外3名友人，警方還在房間中發現海洛因及安非他命，林男見逃不掉大喊「我要咬舌」，警員隨手抓起毛巾包住手掌，將半個手掌都深入林男嘴中，林男自殺失敗後喘息稱，早知道警察這樣救人，就不會咬舌自殺。

49歲的林男，前科資料厚得可以出書，清一色都毒品前科，去年還因吸毒遭判2年半徒刑，但因毒癮遲遲不願服刑，因此與另外兩名同樣遭毒品通緝的友人，合租中西區飯店躲藏，共用約4坪大的房間。

今日凌晨0時許，林男外出正準備返回飯店，正巧遇上警方巡邏，警員發現林男相當眼熟，想起曾經抓過林男，並識出林男的通緝身分，上前打算對林男盤查，但林男見引起警方注意，拔腿狂奔，一路衝回飯店。

林男一開門，警方發現不得了，除了林男外，還有另外3名男子在房間內，其中有2人還是通緝犯，立即呼叫警網支援，並在房間內查出安毒及海洛因各一包。

林男自覺逃不了，大喊要咬舌自盡，警員一時緊張，抓起身邊的毛巾包住手掌就往林男的嘴裡塞，林男奮力咬警員的手，雖然警員吃痛，但仍未放棄，試圖繼續深入林男嘴裡，直到林男呼吸困難，宣告投降，直呼再也不敢咬舌自盡。

訊後，警方將林男及另外2名友人移送地檢署歸案，第四名友人則涉嫌吸食、持有毒品，移送地檢署偵辦。

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