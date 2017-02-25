晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃

2017-02-25 06:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市五星級晶華酒店的地下精品街，今天清晨3點多驚傳火警，消防隊獲報到場，發現濃煙密布，立即通知飯店，疏散約700名住宿旅客。

據《蘋果日報》報導，消防局派出24輛各式消防車輛，62名消防人員到場。警消表示，到達火警現場時，飯店還沒有疏散旅客，眼見濃煙太大，便通知飯店值班人員須馬上疏散，由於住房窗戶為密閉式，很多旅客都從房間破窗，而旅客在引導下，從飯店前後門逃出，當時許多人身上還穿著睡袍。

警消第一時間還找不到起火點，1個多小時後才找到尋找，並控制撲滅。北市消防局第三大隊副大隊長表示，起火點疑似在香奈爾的地下室倉庫，損失金額和面積都還在清算，起火原因有待調查。