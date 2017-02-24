這素質令人憂心！ 警察開紅單 名字3字錯2字
2017-02-24 21:52
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣鍾姓男子駕駛大貨車，行駛122號縣道南清公路時，因違規行駛禁行路段，而被警方攔下開單；但他事後卻發現舉發通知單上有好幾個錯字，如他的名字3個字就有2個錯字，車號等3處欄位也空白，覺得好氣又好笑，認為警察的中文素質有待提昇。
縣警察局表示，因為違規事實明確，且當事人當場有簽收舉發單，錯字和空白欄位都可事後補正，沒有問題，紅單仍成立；不過，警局也坦言，員警當下可能因一時疏忽，而寫錯字、欄位未填寫完整，但再怎麼匆忙，也應該下筆謹慎，將對該名警員加強教育訓練。
鍾姓男子說，他在去年12月30日下午，駕駛8.1公噸的大貨車，行駛122號縣道上坪路段時，被警方攔下，以行駛禁止行駛路段理由，違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款開單，他承認違規簽收舉發單後隨即離開，但回家後才發現紅單上竟有好幾個錯字，當場傻眼。
鍾姓男子說，光他的名字，3個字就寫錯2個字，鍾寫成鐘，另一個錯字還完全不同音義；122線的線，左邊寫錯塗改；行駛的駛，右邊史多一橫變成吏，讓人看了好氣又好笑。另外，紅單上的生日、車號和車輛種類等3處欄位，都空白沒填。
他質疑警察的舉發單填寫不確實、不完整是否還成立，原本要向監理單位申訴，但接著準備過年，忙到忘了這件事，直到昨天打開抽屜才看到。
竹東警分局五組表示，今天已緊急通知監理單位，這張舉發單將補正內容後，重新寄發給鍾姓男子，應到案日期也將修正延後。
警方也提醒民眾，122號縣道29點98公里處的五指山入口到49公里的大鹿林道，全日禁止26公噸以上的大貨車行駛，25公噸以下的大貨車，則是上午6點到8點、下午3點30分到4點30分、以及例假日禁行。砂石車另有規定。
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