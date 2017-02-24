新埔老翁被綁劫財案 嫌犯不滿伯父曾報警抓他

44歲呂姓男子（中）對警察說，他確實不滿伯父不借錢還曾叫警察抓他，但沒有叫人搶劫伯父。（記者黃美珠攝）

2017-02-24 22:32

［記者黃美珠／新埔報導］「我沒有叫人搶劫（自己阿伯）！」、「他（陳）也是親人，為什麼只講我？」、「這樣叫我以後怎麼做人？」、「吸毒的人就該死嗎？」被控涉嫌撂人深夜侵門踏戶綑綁、洗劫自己親大伯的新竹縣44歲呂姓男子，今天等候複訊時一度不滿，這樣對著員警大、小聲。

不過警方說呂男承認，他對大伯是有不滿，因為有次向大伯借錢不遂，還曾被老人家報警說他開賭場。雖然曾跟陳男透露大伯有錢，但沒叫人去搶，自己更沒參與犯案。

但是被控涉嫌一起犯案的36歲、也是被害人姻親的陳姓男子則對警方說，呂男知道他缺錢，因不爽呂翁，所以透露呂翁房內至少有3、400萬現金。

他們曾一度想由呂開門讓陳潛入行竊，但擔心很容易被識破而作罷。陳忍不住，1月底自行去鋸斷呂翁住家廁所鐵窗，但沒得手錢財，所以陳男才另外找人幫忙搶劫。呂男雖沒參與，但陳、呂2人說好事成就分1份贓款給呂。

不過22日凌晨犯案得手19萬5000元後，陳男依約，當晚回到案發地拿3萬元要分給呂男，呂說「鬧到這樣大」而不敢收。

陳男也對警方說，案發前，他是曾帶人到呂翁住家附近勘察，也有進入一旁的竹林「砍樹」好做竹掃把的柄。他們折弄現場竹枝為的是可以擋風、好點菸，不是居民所講的做「瞭望台」。

相對於呂、陳的行徑，被害人家屬顧慮老人家的心情，只讓他知道破案了，但沒敢讓他發現涉案者竟然就是住在三合院隔壁的姪兒，以致呂翁兒子們對案情的演變也低調不願多說。

本案發生在前（22）日凌晨3點半左右。80歲、行動不便的呂姓老翁遭至少5名歹徒潛入住家，用電線、封箱膠帶綑綁手腳，且以棉被捂住嘴巴後被劫走19萬5000元，期間還因一度掙扎，頭部挨了2拳。

本案引起地方公憤，當晚地方鄉親很多人自發性在山區巡邏，幫忙尋找可疑車輛。警方則是透過路口監視器和過濾轄內治安顧慮人口，於同晚鎖定有毒品、竊盜前科的呂男涉嫌重大。

警方調查發現，呂男還疑似為了製造不在場證明，21日深夜藉口到山區某宗親家打手遊，直到22日凌晨5點後才回家。

追查中又發生陳男為了分贓，開車回案發地暴露行蹤還撞車，所以在事發約38小時，警方昨天傍晚5點率先於桃園某汽車旅館內逮捕陳男，從其身上查獲3萬1000元贓款和1公克多的安非他命，同日深夜再拘提呂男到案。

至於被陳男撞毀的贓車內，警方也查扣到可疑手套、口罩、以及疑似是陳男犯案時身著的帽T。為了釐清這些證物是否與案情確實相關，統統都已送驗比對相關人等的DNA。

訊後，警方今天依結夥3人以上且侵入住宅的加重強盜、毒品等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並持續追捕在逃共犯中。

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被控帶頭行搶的36歲陳男（中）也是被害人呂翁的姻親。（記者黃美珠攝）

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警方偵破新埔老翁被捆劫財案，從陳男犯案汽車、身上起獲的贓款、變造車牌等贓證物。（記者黃美珠攝）

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