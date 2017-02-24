有圖未必有真相！ 警察查搶案 花2小時解開車牌之謎

2017-02-24 21:40

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣警方以38小時時間偵破新埔老翁遭綑綁劫財案，突破全案「盲腸」的關鍵就在警方以車追人！

不過涉案陳姓男子也不是省油的燈，他為了躲避警方的車輛辨識系統追蹤，捨棄常見的黑膠帶、麥克筆等變造車牌的工具，罕見改採黑色泡綿變造犯案自小客的車牌。

他把前、後大牌中的英文字母「E」塗銷變成「F」，阿拉伯數字「2110」則變成「2440」，使得變造後的牌號更立體、更「仿真」，以致車辨系統雖一樣掌握到了歹徒的行蹤，卻因查無車籍而讓專案小組一度墜入「有圖未必有真相」的迷霧中。

所幸警方不厭其煩，靠著肉眼努力辨識、分析，以近2小時時間腦力激盪，大家大膽拼湊出各種可能的牌號組合，終於「撈」出正確的車號，且發現是失竊車輛，因此讓第1線追捕的警力更有精準的追緝目標，終而順利偵破。

在這個破案關鍵幕後，其實還有個無名英雄，他就是新竹縣警察局保安科股長陳定豐，他也是全新竹縣路口監視器的「葉克膜小組」領頭羊！平時帶領著工友陳惠萍、約僱鄧鳳枝和林瑪莉，因應縣府財政困難，默默專門搶救「瀕死」的路口監視器系統。

4人輪流替全縣大約3分之2已經沒有保固的路口監視器主機、派出所遠端監視器等做基礎的維修和管理，把有限的維修預算，讓給每年風災過後、或狀況糟到真正需要廠商出手相救的去執行。

這次專案小組能順利以車辨系統追蹤到陳男，展現「科技建警」的功效，正是因為陳定豐在本月9日剛「搶救成功」事發地附近位於涼傘頂、和桃竹71線跟新龍路交叉口的監視器，使這2隻一度掛點的能及時恢復運作，本案偵查才能如虎添翼。

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