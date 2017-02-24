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「老公都會看我親阿弟」 小三鹹濕簡訊曝姦情

2017-02-24  20:56

〔記者陳慰慈／ 新北報導〕在水族店工作的22歲田女，與已婚程姓常客發生婚外情，程妻發現兩人間有「老公都會看我親阿弟，我就害羞」、「前幾天才榨乾老公而已」等鹹濕訊息，氣炸提告，程男因與妻簽和解書獲撤告公訴不受理，田女被判刑3月確定，新北地院今又判田女需賠償程妻60萬元，可上訴。

程妻指控，與丈夫結婚11年，兩人育有3女，婚後她當全職家庭主婦，老公是他全部依靠，沒想到104年1月至7月間，田女竟與老公至摩鐵嘿休，她無法接受老公偷腥選擇離婚，並不時有輕生念頭，因此向田女求償100萬元。

田女出庭時無奈指出，103年11月起，程男常到她工作的水族館買魚，還教導她怎麼養魚，透露出對她的愛慕之情，「我被他的甜言蜜語迷惑，發生第1次性行為」、「不知道他已婚身分」，直到看到程男臉書，才知被騙，為此她曾一度自殘。

田女說，當時她想結束感情，程男卻跟她說，妻子有外遇，兩人已無感情，會對她負責的，讓她信以為真，才會前後與對方發生7次性行為，認為100萬元求償對家境不好的她來說過高，且母親身體又不佳，她還有學貸，最多僅能負擔15萬元到25萬元。

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  • 在水族店工作的22歲田女，與已婚程姓常客發生婚外情，程妻發現兩人間有「老公都會看我親阿弟，我就害羞」、「前幾天才榨乾老公而已」等鹹濕訊息。（情境照）

    在水族店工作的22歲田女，與已婚程姓常客發生婚外情，程妻發現兩人間有「老公都會看我親阿弟，我就害羞」、「前幾天才榨乾老公而已」等鹹濕訊息。（情境照）

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