先滑完平板再脫衣物... 彰化驚現裸男在騎樓洗澡

男子大喇喇地脫光衣物，並小心翼翼的放置在引擎蓋上，才去洗澡。（翻攝畫面

2017-02-24 20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕是誰在門口玩水？彰化縣員林市中山路段附近民宅，近日有住戶發現，騎樓地面早上都濕濕的，質疑有人趁半夜在住家樓下玩水，於是裝設監視器觀察，結果竟拍到有裸男趁半夜無人，到騎樓下打開水龍頭洗澡，還大喇喇的把衣物放在汽車引擎蓋上，囂張行徑令住戶氣得報警並向縣議員陳秋蓉陳情。

影片中男子在洗澡前顯得相當從容，他先滑完平板電腦才一一脫下衣物，然後打開水龍頭，拿起水管洗澡，遇見有人車經過，還會稍微躲一下，過程約20分鐘，由於行徑詭異，令住戶擔心住家安全。

陳秋蓉表示，現在入夜後溫度急降，卻出現有男子在民宅家騎樓脫光光洗澡，不僅造成治安隱憂，也有礙市容，目前已請警方協助加強巡邏，才能儘快得知該男子是否因精神異常或無處洗澡，而給予協助。警方表示，據查出該男騎乘單車出沒，已掌握可疑男子，將釐清洗澡動機。

相關影音

員林市出現男子脫光衣物在騎樓下洗澡。（翻攝畫面）

裸男發現有人經過，還會躲在車前遮蔽。（翻攝畫面）