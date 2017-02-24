開賓士休旅車佯裝遊客 山老鼠遭警鎖定認栽

2017-02-24 20:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕誇張山老鼠為了盜伐花招百出，竟開著賓士休旅車佯裝遊客掩人耳目！

竹山警方昨接獲盜伐情資，與林管處、保七第六大隊人員到杉林溪聯外道路埋伏，並發現1輛賓士休旅車下山，惟山區人煙稀少，發現車輛進出直覺有異，便攔查臨檢，惟車上陳嫌（37歲）見狀心虛落跑，甚至逃進山溝不見人影，但在警方以車追人下，陳嫌自知難逃法網遂投案自首。

警方則在車上起出貴重林木台灣扁柏角材2塊，總重146.6公斤，初估市價約10萬元，陳嫌則供稱其以每趟1萬元的代價盜運林木，想說開著高級休旅車警方比較不會找麻煩，詎料還是被識破，警方訊後今依違反森林法等罪移送法辦，並將循線追查山老鼠上下游，盼儘速瓦解不法盜伐集團。