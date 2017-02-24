| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

開賓士休旅車佯裝遊客 山老鼠遭警鎖定認栽

2017-02-24  20:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕誇張山老鼠為了盜伐花招百出，竟開著賓士休旅車佯裝遊客掩人耳目！

竹山警方昨接獲盜伐情資，與林管處、保七第六大隊人員到杉林溪聯外道路埋伏，並發現1輛賓士休旅車下山，惟山區人煙稀少，發現車輛進出直覺有異，便攔查臨檢，惟車上陳嫌（37歲）見狀心虛落跑，甚至逃進山溝不見人影，但在警方以車追人下，陳嫌自知難逃法網遂投案自首。

警方則在車上起出貴重林木台灣扁柏角材2塊，總重146.6公斤，初估市價約10萬元，陳嫌則供稱其以每趟1萬元的代價盜運林木，想說開著高級休旅車警方比較不會找麻煩，詎料還是被識破，警方訊後今依違反森林法等罪移送法辦，並將循線追查山老鼠上下游，盼儘速瓦解不法盜伐集團。

廣告
  • 警方在杉林溪查獲山老鼠以賓士休旅車盜運林木。（記者劉濱銓翻攝）

    警方在杉林溪查獲山老鼠以賓士休旅車盜運林木。（記者劉濱銓翻攝）

  • 警方在杉林溪查獲山老鼠以賓士休旅車盜運林木，查獲扁柏角材市價約十萬元。（記者劉濱銓翻攝）

    警方在杉林溪查獲山老鼠以賓士休旅車盜運林木，查獲扁柏角材市價約十萬元。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山老鼠 盜伐
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：開賓士休旅車佯裝遊客 山老鼠遭警鎖定認栽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.