女友母斷愛阻見面 他怒嗆「我要拿槍來射」

2017-02-24 20:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名20歲的林姓男子，不滿許姓女友的母親阻止兩人見面，想切斷兩人聯繫，今年2月，竟至女友新北中和住處門口，先以身體撞破女友家住處玻璃，並對許母恫嚇：「要死大家一起死，我要拿槍來射你們」等語，許母驚恐女兒認識恐怖情人，嚇得連忙報警提告。

新北地檢署開庭時，林男坦承犯行，檢方今依恐嚇、毀損等罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。