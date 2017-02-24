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扯！懷疑男友有小三 醋女直播燒衣秀

阮女將王男的衣物堆在客廳點火，卻引發火警，阮女依公共危險罪送辦。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-24  20:06

［記者陳恩惠／台北報導］台北市本週三晚間發生一起奇葩的縱火案件，越南籍的阮姓女子，懷疑男友別戀，為了逼對方回家，竟然將王男的衣物堆在客廳縱火焚燒，期間還以視訊的方式，現場轉播給王男看，想藉此教訓他，沒想到火勢一發不可收拾，阮女見狀，奪門而出求救，幸經左鄰右舍提水、噴滅火器才撲滅，消防局趕到時，由於整棟大樓佈滿濃煙，特地出動排煙器具協助，阮女則因縱火當場被逮，警訊後依公共危險罪送辦。

警方表示，這起縱火事故發生在前天晚間9時50分，租住在北市塔悠路某棟大樓6樓的34歲越南籍女子阮氏中，不滿交往年餘的39歲王姓男友，下班後藉故與同事聚餐不陪她，懷疑對方另結新歡，一時怒火中燒，拿起打火機點燃王男衣物，並以手機視訊，當場燒給他看，想藉機脅迫王男回家。

詎料，阮女點燃後，火勢一發不可收拾，阮女急著想撲滅卻失敗，於是衝出家門求救，陣陣濃煙也造成左鄰右舍的驚恐，紛紛拿起自家水桶、滅火器幫忙滅火，所幸巡邏員警和消防人員據報趕抵，警民通力合作才將火勢撲滅，幸未造成傷亡。

阮女事後嚇得癱軟，警詢時喊冤「我不是故意的，我只是要他回來！」阮女憶起當時的烈焰，頻頻解釋她也不知道火會突然竄燒的如此恐怖，雖然未造成傷亡，但點火的行徑已觸法，依公共危險罪送辦。

阮女將王男的衣物堆在客廳點火，卻引發火警，阮女依公共危險罪送辦。（記者陳恩惠翻攝）

警方蒐證時，在現場找到打火機。（記者陳恩惠翻攝）

台北市松山區這棟集合式大樓，週三晚間發生一起越籍女子懷疑男友別戀，竟在租屋處將男友衣物點火直播，意外引發火警。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 公共危險 放火 直播 縱火 越女 醋女
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