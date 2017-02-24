| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

李登輝住所被控占地 李辦：李坤儀會跟律師是否上訴

2017-02-24  19:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約二十二平方公尺。李登輝辦公室主任王燕軍受訪表示，那塊地是在既成道路上，經過轉手，整個山莊裡面很多戶也中（標），「我們要跟他買，他又不賣，背後什麼原因理由，這我們不清楚。」屋主李坤儀會與律師討論是否上訴。

前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約二十二平方公尺。一審法院判侵占處所有權人、李登輝孫女李坤儀應拆屋還地；李坤儀不服提上訴，台灣高等法院昨天駁回，全案仍可上訴。

王燕軍表示，王燕軍受訪指出，那塊地在車庫正上方，這是社區的既成道路，當初李登輝買了房子之後，之前的地主，把（既成道路）的地賣給另外一個人，「那個人提告，在玩什麼遊戲，我們不知道」。

王燕軍說，「整個社區都被這樣玩，我們要跟他買，他又不賣」，整個社區十三戶有七戶都被這樣弄，每一戶都是一至三坪的地受到影響，但硬是要拿李總統做文章。

王燕軍說，屋主是李坤儀，要不要上訴他不清楚，相信李坤儀會跟律師討論後決定。

廣告
  • 前總統李登輝居住的翠山莊住居，目前的屋主是孫女李坤儀（圖左），對於占用道路一事是否上訴，將由李坤儀決定。（記者朱沛雄攝）

    前總統李登輝居住的翠山莊住居，目前的屋主是孫女李坤儀（圖左），對於占用道路一事是否上訴，將由李坤儀決定。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李坤儀 李登輝 翠山莊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：李登輝住所被控占地 李辦：李坤儀會跟律師是否上訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.