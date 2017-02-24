李登輝住所被控占地 李辦：李坤儀會跟律師是否上訴

2017-02-24 19:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約二十二平方公尺。李登輝辦公室主任王燕軍受訪表示，那塊地是在既成道路上，經過轉手，整個山莊裡面很多戶也中（標），「我們要跟他買，他又不賣，背後什麼原因理由，這我們不清楚。」屋主李坤儀會與律師討論是否上訴。

前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約二十二平方公尺。一審法院判侵占處所有權人、李登輝孫女李坤儀應拆屋還地；李坤儀不服提上訴，台灣高等法院昨天駁回，全案仍可上訴。

王燕軍表示，王燕軍受訪指出，那塊地在車庫正上方，這是社區的既成道路，當初李登輝買了房子之後，之前的地主，把（既成道路）的地賣給另外一個人，「那個人提告，在玩什麼遊戲，我們不知道」。

王燕軍說，「整個社區都被這樣玩，我們要跟他買，他又不賣」，整個社區十三戶有七戶都被這樣弄，每一戶都是一至三坪的地受到影響，但硬是要拿李總統做文章。

王燕軍說，屋主是李坤儀，要不要上訴他不清楚，相信李坤儀會跟律師討論後決定。