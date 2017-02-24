討債不成 男嫌朝債主住家開槍洩恨被逮

2017-02-24 19:27

〔記者李立法／屏東報導〕49歲蘇姓男子21日凌到屏東市友人家討債不成，憤而朝被害人住家鐵門開槍洩恨，屏東警分局據報後，昨晚循線在國道1號新營休息站逮捕蘇嫌，並起出改造槍彈及安毒，依違反槍砲及毒品危害防制條例移送偵辦。

屏東市光復路一處民宅鐵門21日凌晨遭人連開3槍，警方據報到場採證，得知槍擊案是因債務糾紛引起，鎖定蘇姓男子及另一名同夥葉男，警方前天先在屏東市逮捕31歲的葉嫌。

警方昨晚得知開槍主嫌蘇男在彰化縣的藏身處，一路跟蹤至國道1號新營休息站，趁著蘇嫌在車內假寐之際上前圍捕，成功制伏蘇嫌，並在車內起出裝滿9發子彈的改造手槍1把、散彈槍子彈20發及安非他命3小包。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆