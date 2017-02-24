桃園區農會代表選舉涉賄 一票買6000還落選

2017-02-24 18:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］農會代表選舉賄聲賄影，桃園地檢署接連查獲賄選，參選桃園區農會會員代表的55歲男子吳有義，被檢舉涉嫌透過75歲宗親大老吳長藤，以每票6000元代價向農會會員買票，2人矢口否認撒錢買票，但收賄的3名會員指證歷歷且繳回不法所得，檢察官複訊後諭知吳有義8萬元交保、吳長藤30萬元交保，吳有義在開票後並未當選。

桃檢表示，接獲情資後指派主任檢察官趙燕利、檢察官鄭朝光偵辦，蒐證完備後23日指揮桃園市調處、桃園分局，搜索吳有義、吳長藤兩人住處，並傳訊收賄的53歲吳姓、52歲巫姓及46歲吳姓會員。

吳有義、吳長藤2人矢口否認犯行，但3名會員彼此互不認識，均坦承於今年1月間，曾允諾吳長藤投票支持吳有義，並收受他交付的每票6000元賄款，其中2人繳回連同家人在內共2萬4000元不法所得。

檢察官認為吳有義、吳長藤等人涉犯《農會法》第47條第1項第2款、第1款投票行賄、收賄之罪嫌重大，複訊後諭知吳有義8萬元、吳長藤30萬元、53歲吳姓會員1萬元交保，全案持續擴大清查中。