快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
桃園區農會代表選舉涉賄 一票買6000還落選
2017-02-24 18:50
［記者鄭淑婷／桃園報導］農會代表選舉賄聲賄影，桃園地檢署接連查獲賄選，參選桃園區農會會員代表的55歲男子吳有義，被檢舉涉嫌透過75歲宗親大老吳長藤，以每票6000元代價向農會會員買票，2人矢口否認撒錢買票，但收賄的3名會員指證歷歷且繳回不法所得，檢察官複訊後諭知吳有義8萬元交保、吳長藤30萬元交保，吳有義在開票後並未當選。
桃檢表示，接獲情資後指派主任檢察官趙燕利、檢察官鄭朝光偵辦，蒐證完備後23日指揮桃園市調處、桃園分局，搜索吳有義、吳長藤兩人住處，並傳訊收賄的53歲吳姓、52歲巫姓及46歲吳姓會員。
吳有義、吳長藤2人矢口否認犯行，但3名會員彼此互不認識，均坦承於今年1月間，曾允諾吳長藤投票支持吳有義，並收受他交付的每票6000元賄款，其中2人繳回連同家人在內共2萬4000元不法所得。
檢察官認為吳有義、吳長藤等人涉犯《農會法》第47條第1項第2款、第1款投票行賄、收賄之罪嫌重大，複訊後諭知吳有義8萬元、吳長藤30萬元、53歲吳姓會員1萬元交保，全案持續擴大清查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 警呼喊求「不要撞」遭拒 憤開8槍逮3嫌
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 討債不成 男嫌朝債主住家開槍洩恨被逮
- 惡煞控江蕙編故事 檢聲請傳二姊出庭作證
- 台中捷順司機疑過勞死 家屬地檢署前辦百日祭
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 屏基護老 擬真培訓照顧技能
- 屋主追查門前不明液體 赫然發現快遞員在性侵郵筒
- 孕婦寫真第2彈！陳子玄深V低胸性感入鏡
- 跪著替病人抽血... 女護理師讓網友超感動
- 爭議烘焙坊生意冷清 媒體用餐形同包場
- 雲林鵝場H5陽性 撲殺銷毀680隻種鵝及1800顆種蛋
- 吳敦義稱「功在高雄」 劉世芳：市民有定見
- 朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 邵雨薇跳舞NG王 同手同腳照樣嗨
- 力拚年改法案通過 柯建銘：本會期一定有臨時會或延會
- 一例一休！ 北市勞動局坦承：對經濟影響蠻大
- 超扯！ 網友買超商三明治 雞肉竟然是全生的
- 新台幣連4升 創21個月新高
- 沖繩基地噪音擾民 日政府判賠
- ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚
- 焚化爐進駐工業區 環評初審「補充後再審」
- 竹縣消防局近20年 退休人員終於有個「家」
- 不理自家長照記者會 部長帶著司長往外跑
- 迎百年校慶 壯圍公館國小百名學生早起路跑
- Jolin同框秀智 羞喊「真的有初戀感覺」
- 錶王的故事6
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 年金改革議題 柯建銘：有信心本會期能通過
- 台日對抗賽》中職首戰先發 王溢正主投
- 同婚專法有望？ 立法建議終於曝光
- 2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2
- 嘉義囝仔的「戒檳之戰」桌遊 全國學生將玩得到
- 《中英對照讀新聞》American pandas have culture shock in China 美國貓熊在中國有文化衝擊
- 談王世堅質詢 柯媽：坐下來好好講 不用罵來罵去
- 台紙案新進展 簡鴻文確定3月底辭董座
- 不只郭泓志、小宋 教士3A吹東風
- 中市設置1050盞路燈 提高偏遠地區夜晚亮度
- 黃惠偵日常對話搭橋
- 鐵證？ 日媒登金正男舊照 懷疑死者另有其人
- 好萌！大膽空拍機調戲一群老虎 結果GG了
- 愛子公主瘦到變蒼老 醫生警告：恐有生命危險
- 海倫清桃宣告將復出 3月推出個人LINE貼圖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園區農會代表選舉涉賄 一票買6000還落選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分