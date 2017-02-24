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前車城鄉長林錫章涉貪 一審重判17年

2017-02-24  18:31

〔記者李立法／屏東報導〕前車城鄉長林錫章涉貪被起訴，屏東地院今天重判他有期徒刑17年，褫奪公權7年，同案被告趙清連、駱文宗分別被判刑14年6個月及12年6個月，均褫奪公權7年，可上訴。

檢方調查，本屆尋求連任鄉長失利的林錫章，在擔任車城鄉長將近4年期間，透過友人駱文宗與趙清連擔任白手套，與多名工程包商勾結組成圍標集團，朋分鄉內工程利益，再依照慣例繳交決標金額5%至10％不等賄款，拿到鄉長室或林、駱兩人經營的餐廳，交給趙或駱兩人轉交給林，前後收受的工程賄款超過1千萬元。

檢方偵辦後依貪污治罪條例收受賄賂罪等起訴林錫章與趙清連、駱文宗，檢察官並以「貪婪成性」形容3人行徑，竟與包商勾結組成圍標集團，大剌剌地在公所鄉長室朋分工程利益及收受賄款，簡直目無法紀，請求法官從重量刑。

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  • 前車城鄉長林錫章涉貪被起訴，屏東地院今天重判他有期徒刑17年。（資料照）

    前車城鄉長林錫章涉貪被起訴，屏東地院今天重判他有期徒刑17年。（資料照）

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相關關鍵字： 林錫章 涉貪 貪污治罪條例 車城鄉
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