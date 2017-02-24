電子郵件遭駭客攔截 企業匯款被詐316萬

2017-02-24 18:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕47歲的吳姓男子是在貝里斯註冊的Grand Win Group Limited紙上公司實際負責人，48歲湯姓男子則為登記負責人，兩人均為詐騙集團成員，前年6月至去年9月間，該詐騙集團涉嫌駭入台灣鋁業、電子等公司與外國公司貿易往來的電子郵件，竄改電子信箱後，再請收信公司匯款至他們所提供的銀行帳戶，對方信以為真匯款後，2人再出面領款，5次中有3次得手，不法獲利316萬餘元，新北地檢署今依偽造文書、詐欺得利罪嫌起訴2人。

起訴指出，該詐騙集團假冒香港商富倡公司，偽造電子郵件後寄給斯洛伐克DIPO公司，DIPO依信箱提供銀行帳戶匯款後，湯、吳收到匯款後隨即提領58萬餘元，並此相同手法詐騙德國、伊朗兩家國外公司，前後詐得316萬餘元，另外2次因被銀行發現有疑而詐欺未遂。

遭詐騙與冒名的公司得知被騙，報警提告，檢方調查發現，該詐騙集團偽造的電子郵件信箱，與原寄件公司的電子郵件信箱可能僅差一個「.」，致使收件者不易察覺，且IP設在香港、伊朗等境外，追查幕後主使者難度高。