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排氣管太吵 警攔查赫見槍枝藏書包

2017-02-24  17:55

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名26歲的張姓男子昨晨騎車行經車路頭街時，因排氣管太吵遭巡邏員警攔查，警方見張男神色緊張，一查發現張男曾因攜帶槍械被逮，經同意後查看車廂，在一個某高中的書包內發現改造手槍，當場將他逮捕。

警方調查，張男平時從事家庭焊接代工，過去也因攜帶槍枝遭三重警方查獲，未料仍不知悔改，隨身攜帶槍械上街，昨晨遭警方在車廂查出仿巴西金牛座（MODEL GUN JP-915 9x19mm）改造手槍1把及彈匣；張男向警方供稱，槍是朋友在入獄前給他的，並沒有特殊用途，警方訊後依槍砲罪嫌將張男移送法辦。

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  • 警方在機車車廂內，查到藏在書包裡的槍枝。（記者王宣晴翻攝）

    警方在機車車廂內，查到藏在書包裡的槍枝。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方在機車車廂內，查到藏在書包裡的槍枝。（記者王宣晴翻攝）

    警方在機車車廂內，查到藏在書包裡的槍枝。（記者王宣晴翻攝）

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