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恆春龍泉民宅起火 男子全身80％燒燙傷送醫
2017-02-24 17:37
恆春龍泉路發生火警，警消搶救。（記者陳彥廷翻攝）
［記者陳彥廷／屏東報導］位於屏東恆春鎮龍泉路上的1間民宅，下午4點突傳出住宅火警，火勢雖然在半小時內就控制，但警消卻發現有民眾受困在該屋內，救出時初估臉，四肢，全身有80%的2到3度燒燙傷，送醫前就已沒有生命跡象，現正搶救中。
屏東縣消防局今天下午4點接獲報案，指於恆春鎮龍泉路上的1間民宅發生火警，消防第四大隊出動恆春、墾丁及車城7輛消防車17人到場搶救，消防人員4點10分到場，於4點20分發現盧姓屋主已倒在房間目口，已失去生命跡象，四肢甚至已燒到焦黑，趕緊送醫；消防人員並加緊搶救，在4點27分撲滅。
屏東縣消防局表示，該約60歲的盧姓男子所處的房子約有十數坪大小，搶救後發現該男子全身有80%的2到3度燒燙傷，臉，四肢，全身都有燒燙傷跡象，到院前已無生命跡象；恆春旅遊醫院則表示目前仍搶救中。
恆春龍泉路發生火災，盧姓屋主被發現時已無生命跡象。（記者陳彥廷翻攝）
恆春龍泉路發生火警，警消搶救。（記者陳彥廷翻攝）
恆春龍泉路發生火災，盧姓屋主被發現時已無生命跡象。（記者陳彥廷翻攝）
恆春龍泉路發生火警，警消搶救。（記者陳彥廷翻攝）
恆春龍泉路發生火災，盧姓屋主被發現時已無生命跡象。（記者陳彥廷翻攝）
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