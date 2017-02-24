前龍舟國手經營權之爭遭痛毆 黑道合夥人被訴
〔記者陳慰慈／新北報導〕代表台灣參加東亞運榮獲銀牌的龍舟國手呂維鈞，去年11月向媒體爆料，指控桃園監理站監理員龔詩茜，和有黑道背景的男友洪楚源等人設局，把他打到住院，還強迫他簽下50萬元本票及350萬元讓渡書，強占他創設的健身運動中心，洪某還透過龔女查詢他的車牌個資，再向呂母勒索300萬元，新北地檢署今依傷害、強制等罪起訴洪，至於洪男、龔女遭控妨害秘密、違反個資法等罪，及洪提告呂涉侵占、背信部分，則另案偵辦中。
起訴指出，呂維鈞、洪楚源等人合夥在新北土城經營健身房，由呂男擔任登記負責人並管理財物，洪男與其他股東另於桃園開設分店，但因健身房自營運起至104年8月均未發放紅利，引發洪男等5位股東不滿，洪懷疑呂男掏空公司，遂於104年8月22日晚間，在土城健身房召開財務說明會議，要求呂男說明，雙方爆發口角，洪憤而出手毆打呂頭部及身體，逼迫呂交出公司大小章、存摺等，還要呂簽下50萬本票，才讓他離去。
庭訊時，呂男否認挪用公款，指控當晚洪男、4名股東及1名會員，以帳目不清為由，痛毆他要他承認A錢，並強逼他簽下350萬元股權讓渡書和50萬元本票。洪男坦承動手打人及要呂男簽50萬本票，但否認要呂簽下股權讓渡書，其他在場股東則證稱，呂男當晚承認私用公款，洪因此要呂簽50萬本票，但未要求簽讓渡書。
檢方今依傷害、強制罪嫌起訴洪男，洪所涉恐嚇取財等罪部分，依據股東群組LINE內容，認定雙方確實有合夥帳務糾紛，難認洪男有為自己不法所有意圖，因此予以不起訴處分。
而呂男另控洪男為逼他交出經營權，透過龔女職務之便，調閱他及家人的車籍資料，好讓洪掌握他與家人行蹤，洪男、龔女涉妨害秘密、違反個資法，及洪提告呂侵占、背信部分，檢方另案偵辦。
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標題：前龍舟國手經營權之爭遭痛毆 黑道合夥人被訴
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