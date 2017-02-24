李登輝寓所翠山莊佔用鄰婦7坪地 高院判拆屋還地

2017-02-24 17:02

〔記者楊國文／台北報導〕前總統李登輝居住的台北市外雙溪翠山莊別墅，產權為孫女李坤儀所有，但被鄰居陳婦指控佔用其6.7坪土地用做車庫等建物，打官司要求拆屋還地，高等法院今判決李坤儀需拆屋還地，把使用權還給地主，仍可上訴。

陳姓婦人是於25年前陸續買下翠山莊周邊土地，本打算興建養老院，後來發現部分土地被翠山莊住戶增建佔用，有些佔用的土地是既成道路的範圍，有些不是，因此陳婦控告李坤儀等15名屋主，要求佔用既成道路者，把上面的建物拆掉，若佔用非既成道路者，必須拆掉建物並且還地。

審理時，李坤儀透過律師主張，別墅及周邊土地原本都屬於簡姓婦人，後來簡婦把房子賣給她，將周邊土地賣給陳婦，李家買房子的時候，原本就有這些建物，雖然部分建物佔到陳婦的地，李家應屬「有權佔有」，並非無權佔有。

李坤儀還主張，佔用部分僅6.7坪，而且是既成道路範圍，就算拆掉建物把地還給陳婦，陳婦也不能作任何使用，但若拆除，可能引起相關地質改變及土質流失問題，因此無須拆除

高等法院依據一審丈量結果，認為陳婦主張有理，判李坤儀須拆除6.7坪佔用土地上面的建物，且須還地。至於陳婦提告其他屋主，仍在法院審理中。

翠山莊社區於40年前完工，李登輝2000年卸任總統後，政府支付每月31萬元租金，承租其中一棟別墅作為李的居所，後來2006年立院修正通過《卸任元首禮遇條例》，大刪禮遇內容，政府不再支付租金，隔年李坤儀貸款約4900萬元，買下該棟市值約8000萬元的別墅。