| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

李登輝寓所翠山莊佔用鄰婦7坪地 高院判拆屋還地

2017-02-24  17:02

〔記者楊國文／台北報導〕前總統李登輝居住的台北市外雙溪翠山莊別墅，產權為孫女李坤儀所有，但被鄰居陳婦指控佔用其6.7坪土地用做車庫等建物，打官司要求拆屋還地，高等法院今判決李坤儀需拆屋還地，把使用權還給地主，仍可上訴。

陳姓婦人是於25年前陸續買下翠山莊周邊土地，本打算興建養老院，後來發現部分土地被翠山莊住戶增建佔用，有些佔用的土地是既成道路的範圍，有些不是，因此陳婦控告李坤儀等15名屋主，要求佔用既成道路者，把上面的建物拆掉，若佔用非既成道路者，必須拆掉建物並且還地。

審理時，李坤儀透過律師主張，別墅及周邊土地原本都屬於簡姓婦人，後來簡婦把房子賣給她，將周邊土地賣給陳婦，李家買房子的時候，原本就有這些建物，雖然部分建物佔到陳婦的地，李家應屬「有權佔有」，並非無權佔有。

李坤儀還主張，佔用部分僅6.7坪，而且是既成道路範圍，就算拆掉建物把地還給陳婦，陳婦也不能作任何使用，但若拆除，可能引起相關地質改變及土質流失問題，因此無須拆除

高等法院依據一審丈量結果，認為陳婦主張有理，判李坤儀須拆除6.7坪佔用土地上面的建物，且須還地。至於陳婦提告其他屋主，仍在法院審理中。

翠山莊社區於40年前完工，李登輝2000年卸任總統後，政府支付每月31萬元租金，承租其中一棟別墅作為李的居所，後來2006年立院修正通過《卸任元首禮遇條例》，大刪禮遇內容，政府不再支付租金，隔年李坤儀貸款約4900萬元，買下該棟市值約8000萬元的別墅。

廣告
  • 翠山莊，前總統李登輝寓所。（資料照，記者張嘉明攝）

    翠山莊，前總統李登輝寓所。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 前總統李登輝居住的翠山莊被鄰居指佔用其土地六點七坪，高等法院判應拆屋還地。（記者楊國文攝）

    前總統李登輝居住的翠山莊被鄰居指佔用其土地六點七坪，高等法院判應拆屋還地。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李坤儀 李登輝 翠山莊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：李登輝寓所翠山莊佔用鄰婦7坪地 高院判拆屋還地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.