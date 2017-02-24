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車上有色狼！公車司機開到派出所報案
2017-02-24 17:01
〔記者湯世名／彰化報導〕車上有色狼！1輛彰化客運日前晚間行駛途中，車上1名頭戴帽子、戴墨鏡的越南籍男子突然摸鄰座女子大腿，女子嚇得中途下車，越籍男子竟轉向另1名女學生伸出鹹豬手，女學生嚇得向曾姓司機求助，司機不動聲色將公車開到鹿港警分局福興分駐所前，由女學生下車向警方報案，司機緊閉車門安撫全車20多名乘客說「特殊狀況，有外勞亂摸女生，請大家等一下！」協助警方逮人，警方訊後將這名越南籍外勞依性騷擾防治法移送法辦。
這起性騷擾事件發生在本月19日晚間近10時，由彰化客運提供的車內影像畫面顯示，當時車輛是從福興鄉往鹿港鎮方向行駛途中，該名越南籍外勞坐在公車右前方靠窗，竟對鄰座女子動起歪念，兩度摸女子大腿，女子嚇得一度坐到其它座位，並於中途下車，越籍男子旋即走到後方，坐在另1名女學生隔壁，並再度摸其大腿及言語騷擾，附近1名女子見狀出聲制止，女學生趁機向曾姓公車司機求助。
曾姓司機要女學生冷靜，不動聲色的將公車開往順路的鹿港警分局福興分駐所前，由女學生下車向分駐所值班員警求助，曾姓司機趕緊將車門關閉，旋即起身向全車20多名乘客說「現在有特殊狀況，有外勞亂摸女生，請大家等一下，不好意思！」全車乘客這才發現車上竟有色狼。
警方隨即上車，由曾姓司機與女學生協助指認下，將戴帽、戴墨鏡的越籍男子查獲到案，越籍男子當場束手就擒。
曾姓司機今天受訪時指出，當下他把車門緊閉，以防該名男子逃跑，並向全車乘客說明車上有色狼，還好有協助警方逮到色狼，希望往後不要再有類似事件發生。
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