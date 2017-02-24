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小小巡防艇搶靠大752倍客輪 搏浪搶救盲腸炎患者
2017-02-24 16:40
〔記者林嘉東／基隆報導〕不可能任務！
海巡署海巡隊100噸巡防艇今天凌晨冒著7級風浪、4公尺浪差，以精準的操船技術，搶靠船舶噸位比巡防艇大752倍的大客輪，順利接駁出船上一名罹患急性盲腸炎的女員工，順利後送就醫。
「COSTA VICTORIA」客輪船上28歲張姓女員工腹痛如絞，痛到無法行走，亟需就醫。
基隆海巡隊今天凌晨2時15分接獲永然船務代理公司轉報，確定客輪位置在基隆東方25浬，立即通報線上、編號10033艇馳援。
為縮短搶救黃金救援時間，客輪與巡防艇以對開方式縮短送醫時間，4時37分會合。
由於客輪船舶總噸7萬5166噸、邊艙口離海面約5公尺，距10033艇甲板舷差約2公尺以上。
巡防艇搶靠客輪時，唯當時海面風浪約7級、浪高4公尺，巡防艇艇長以高超操船技術，在兩船隨浪上下起伏時，算好兩船高差，迅速以無縫接軌方式，將張女接上巡防艇。
巡防艇接到張女後，馬上聯繫基隆港消防隊消防車在基隆海巡隊碼頭待命接運，順利於今天清晨5時18分將張女送至基隆長庚醫院，經診治為罹患急性盲腸炎，圓滿完成任務。
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