小小巡防艇搶靠大752倍客輪 搏浪搶救盲腸炎患者

2017-02-24 16:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕不可能任務！

海巡署海巡隊100噸巡防艇今天凌晨冒著7級風浪、4公尺浪差，以精準的操船技術，搶靠船舶噸位比巡防艇大752倍的大客輪，順利接駁出船上一名罹患急性盲腸炎的女員工，順利後送就醫。

「COSTA VICTORIA」客輪船上28歲張姓女員工腹痛如絞，痛到無法行走，亟需就醫。

基隆海巡隊今天凌晨2時15分接獲永然船務代理公司轉報，確定客輪位置在基隆東方25浬，立即通報線上、編號10033艇馳援。

為縮短搶救黃金救援時間，客輪與巡防艇以對開方式縮短送醫時間，4時37分會合。

由於客輪船舶總噸7萬5166噸、邊艙口離海面約5公尺，距10033艇甲板舷差約2公尺以上。

巡防艇搶靠客輪時，唯當時海面風浪約7級、浪高4公尺，巡防艇艇長以高超操船技術，在兩船隨浪上下起伏時，算好兩船高差，迅速以無縫接軌方式，將張女接上巡防艇。

巡防艇接到張女後，馬上聯繫基隆港消防隊消防車在基隆海巡隊碼頭待命接運，順利於今天清晨5時18分將張女送至基隆長庚醫院，經診治為罹患急性盲腸炎，圓滿完成任務。